"كورونا" يحاصر الفنانين وحالات هلع بالفيديو والصّور

يعيش العالم اليوم حالة هلع حقيقيّة، بسبب انتشار فيروس كورونا في القارّات الخمسة، الذي أثّر على مختلف جوانب الحياة بما فيها الفنيّة.

فقد أعلنت إيطاليا عن إلغاء الكثير من الفعاليات الفنيّة، ويتّجه عدد من الدّول إلى تعليق كل الفعاليات، بانتظار جلاء الأوضاع بخصوص تفشّي الفايروس.

-توم كروز محتجز في إيطاليا:

أعلنت شركة "باراماونت بيكتشرز" في بيان لها، عن إيقاف تصوير فيلم Mission impossible 7في إيطاليا، حرصاً على سلامة الممثلين بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت "باراماونت بيكتشرز" في بيان لها "عملاً بمبدأ الحذر الواجب، فقد اخترنا سلامة طاقمنا والاستجابة لجهود الحكومة الإيطالية بوقف التجمعات العامة لوأد تهديدات فيروس كورونا".

وتابع البيان "ولهذا فإننا نغيّر خطة الإنتاج -التي كانت مدتها ثلاثة أسابيع في مدينة البندقية والمحطة الأولى في عمل الفيلم- لوقت آخر"، مضيفا أن فريق العمل سيستمر في مراقبة الأوضاع والعمل جنباً إلى جنب مع مسؤولي الصحة في إيطاليا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميرور البريطانية، فقد أجبر فيروس كورونا المستجد توم كروز على البقاء في أحد فنادق البندقية، كما ذكر موقع "موفي ويب" نقلا عن صحف إيطالية أنّ السلطات حظرت جميع التجمعات العامة في إيطاليا في الوقت الحالي كوسيلة لوقف انتشار الفيروس، مع تشديد حركة التنقلات في البلاد وعزل مدن انتشار العدوى، ولهذا قرر القائمون على إنتاج الفيلم عودة طاقمه بالكامل إلى الولايات المتحدة.

وحتى الآن، حققت سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" أكثر من 3.5 مليارات دولار في شباك التذاكر العالمي منذ إطلاقها عام 1996، وسيكمل نجوم السلسلة: ريبيكا فيرغسون، وسيمون بيغ، وفانيسا كيربي، وهنري تشيريني، مع آخرين -فضلا عن بطل العمل توم كروز- الجزء السابع المنتظر طرحه في 23 يوليو/تموز 2021.

توم كروز

-غوينيث بالترو محتجزة في باريس

لم تكن النجمة العالمية غوينيث بالترو تدرك أنّ الفايروس سيحاصرها في باريس، إذ أنّها حضرت إلى العاصمة الفرنسيّة بعد إعلان السلطات المحليّة خلو فرنسا من الفايروس بعد شفاء كل المصابين. لتفاجىء بخبر موت مواطن فرنسي جراء الفايروس.

ونشرت بالترو صورة سيلفي لها وهي ترتدي الكمامات في باريس، ودعت الجميع إلى اتباع كل سبل الوقاية.

-جان يامان محاصر في إيطاليا

تلبيةً لدعوة برنامج فنّي في التلفزيون الإيطالي، سافر الممثل التركي جان يامان إلى روما السّبت الماضي، حيث حظي باستقبال حاشد في المطار.

وأطلّ مساء أمس الأحد في برنامج فنّي، حيث طرحت عليه العديد من الأسئلة، ومنها ما أسمته مقدّمة البرنامج بـ "السؤال المنتظر" ، أي النساء يمكنها أن تنال إعجابك؟

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فأجاب جان "هذا يعتمد على شخصيتها، قد تكون المرأة جميلة لكنّها قد لا تثير إعجابي، شخصّيتها تأتي في المقام الأوّل، لذا يجب أن أتعرّف إلى هذا الجانب قبل أن أبدي إعجابي بها".

وقد أبهر جان محاورته بحديثه بطلاقة اللغة الإيطاليّة، خصوصاً أنّه دائم التردّد إلى إيطاليا، حيث يحظى بجماهيريّة كبيرة، لم يحظَ بها ممثّل تركي قبله.

وقد اضطرّ التلفزيون الإيطالي إلى اختصار مقابلة جان يامان في البرنامج فلم يظهر الممثّل إلا لوقت قصير، واعتذرت منه المذيعة باربارا لأنّ الاستوديو لم يكن بالمستوى اللائق، إذ أنّها تتمكّن من توفير دفء معجبيه بسبب طوارئ فيروس كورونا في ايطاليا، حيثّ تمّ منع الجمهور من الدّخول إلى الستوديو تجنّباً للاكتظاظ، وفق تدابير السلطات الإيطاليّة الاحترازيّة للحد من انتشار الفايروس.

يذكر أنّ إيطاليا أعلنت إصابة أكثر من 152 مواطناً إيطالياً بالفايروس، توفّي منهم ثلاثة، ووضعت الكثير من البلدات في شمالي البلاد تحت الحجر الصحّي، ومنع النّاس فيها من مغادرة منازلهم، كما تقرّر وقف الصلاة في كنائس ومساجد البندقيّة، فينيتو و لومبارديا، وأوقفت الرحلات المدرسية في جميع الأقاليم الايطالية.

جان يامان في مطار ميلانو

-عبد الله بو شهري احتجز في إيران:

نتشرت صورة غزت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، وذكر أنّها تعود للممثل الإيراني الأصل المقيم في الكويت عبدالله بوشهري، وهو داخل الحجر الصحي، حيث وضع تحت المراقبة الطبية إثر عودته من إيران نتيجة تفشي فيروس كورونا.

بوشهري الذي عاد إلى الكويت بعد عملية الاجلاء التي تمت في إيران بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا هناك، كان قد ذهب منذ فترة إلى إيران واستعراض شقّته الفاخرة التي يملكها هناك، وانتقد عدد من المغرّدين سماح السلطات له بدخول الكويت، وبحسب ما ذكر فإنّ سبب السماح له بدخول الكويت لكونه متزوجاً من كويتية.

عبد الله بوشهري

-كارول سماحة تتّخذ إجراءات الوقاية في المطار

ظهرت الفنانة كارول سماحة برفقة مدير أعمالها في فيديو إلتقطته في المطار، وشاركت متابعيها برسالة توعية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، فقد إستخدمت كارول سماحة الكمامة الطبيّة في أحدث فيديو نشرته على تطبيق إنستغرام، وقالت فيه "انتبهوا على صحّتكم وارتدوا القناع على وجهكم بخاصةٍ لدى تواجدكم في المطار".

وأرفقت كارول سماحة الفيديو بتعليق جاء فيه "الحذر واجب".