أسطورة التنس الروسية ” ماريا شارابوفا ” تعلن اعتزالها نهائيا

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 06:53 مساءً - أعلنت لاعبة التنس الروسية ” ماريا شارابوفا ” البالغة من العمر 32 من خلال مقال نشرته مجلتي ” فوغ ” و” فانيتي فير ” عن اعتزالها التنس نهائيا بسبب معاناتها من آلام في الكتف .

فقالت ماريا شارابوفا : ” أقول وداعا للتنس بعد 28 عاما وخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى .. على الرغم من ذلك أنا مستعدة للتنافس مرة أخرى ” .

وتابعت : ” كيف أترك الحياة الوحيدة التي عرفتها من قبل .. كيف يمكن الابتعاد عن الملاعب التي تدربت عليها منذ أن كنت طفلة صغيرة .. اللعبة التي أحبها لعبة جلبت دموعا لا توصف وأفراحا لا توصف وهي رياضة وجدت فيها أسرتي إلى جانب عشاق تجمعوا حولي ” .

يذكر أن شارابوفا حازت على بطولة غراند سلام خمس مرات الأولى كانت في ويمبلدن عام 2004 وهي لا تزال في عامها السابع عشر قبل أن تكمل رحلة تلك البطولات وتحرز ألقابها الأربعة في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2012 .

وفي عام 2016 منعت شارابوفا من اللعب لمدة 15 شهرا بعد أن أثبتت الفحوصات تعاطيها عقار ميلدونيوم المنشط المحظور .. وبعد انقضاء المدة في عام 2017 ناضلت ماريا شارابوفا لاستعادة مكانتها لكنها وقعت فريسة لعدد من الإصابات وتراجع ترتيبها من الأولى عالميا إلى المرتبة 373 حاليا .

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