الأمير هاري يعود إلى بريطانيا في آخر مهمة رسمية

متابعة بتجــــــرد: عاد الأمير هاري من كندا إلى المملكة المتحدة في آخر مهمة رسمية ملكية له قبل أن يبدأ حياته الجديدة خارج العائلة الملكية البريطانية.

وفي التفاصيل، وصل الأمير، 35 عاماً، مساء الثلاثاء، إلى إدنبرة من أجل إطلاق نظام تصنيف لتقويم التأثير البيئي للسفر الجوي والإقامات السياحية على البيئة من خلال منظمته “Travelyst”.

وظهرالأمير هاري وهو يغادر قطاراً في محطة إدنبرة آتيا من لندن بعد عبوره المحيط الأطلسي في رحلة تجارية.

ومن المتوقع أن تزور ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بريطانيا في آخر مهمة لها في 5 آذار المقبل قبل الانتقال كلياً إلى كندا مع ابنهما آرتشي.

والجدير ذكره أنه في خلال المنتدى، طلب الأمير هاري من المعنيين بمناداته هاري فقط من دون أي لقب.