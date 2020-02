كيم كارداشيان وكورتني كارداشيان تتعركان بالأيدي.. فيديو يوثق المشاجرة العنيفة!

متابعة بتجــــــــرد: في الإعلان الترويجي للموسم الـ18 من برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With the Kardashians، ظهرت كل من نجمتي البرنامج كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني كارداشيان وهما تتعاركان بالأيدي.

وقبل أن يبدأ الشجار العنيف بين الشقيقتين، ظهرت كورتني وهي ترمي علبة عصير معدنية على كيم قائلةً: “ليس لديك شيء لتقوليه”.

وردت كيم على كورتني: “إياك وأن تهاجمينني بهذه الطريقة”، لتبدأ بإلقاء اللكمات عليها.

والجدير ذكره أنه لم يتم الكشف عن سبب اندلاع الشجار بينهما.