متابعة بتجــــــــرد: في الإعلان الترويجي للموسم الـ18 من برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With the Kardashians، ظهرت كل من نجمتي البرنامج كيم كارداشيان وشقيقتها كورتني كارداشيان وهما تتعاركان بالأيدي.
وقبل أن يبدأ الشجار العنيف بين الشقيقتين، ظهرت كورتني وهي ترمي علبة عصير معدنية على كيم قائلةً: “ليس لديك شيء لتقوليه”.
وردت كيم على كورتني: “إياك وأن تهاجمينني بهذه الطريقة”، لتبدأ بإلقاء اللكمات عليها.
والجدير ذكره أنه لم يتم الكشف عن سبب اندلاع الشجار بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان وكورتني كارداشيان تتعركان بالأيدي.. فيديو يوثق المشاجرة العنيفة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.