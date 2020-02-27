فيلم ديزني يظهر أول شخصية كرتونية مثلية الجنس

متابعة بتجـــــــرد: سيضم فيلم الرسوم المتحركة Onward الذي ستطرحه شركة ديزني قريباً أول شخصية مثلية الجنس. وستؤدي كاتبة السيناريو لينا وايتهي دور الشخصية التي تحمل اسم الضابطة “Specter”. وتدور أحداث الفيلم في عالم سحري يضم مواطنين خياليين فقدوا علاقتهم بالفنون السحرية، حيث يباشر شقيقان قزمان مراهقان في عملية بحث استثنائية لاكتشاف إذا ما كان لا يزال هناك قليل من السحر في عالمهم.

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