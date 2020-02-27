أبطال خان يونس يروون تفاصيل معركة الجرافة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أرضي ثابت والجذورُ دمي.. هناك على ثرى الأرض الطاهرة في محافظة خان يونس الفلسطينية تم إعدام الشهيدِ محمد علي الناعم بدم بارد وتمزيق أشلائهِ بواسطة جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت غطاء دباباته ومدرعاته التي تعيث في الأرض قصفا دون رحمة.

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حادثة ليست هي الأولى على ساحةِ جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لكن، كيف يتم استخراج هؤلاء الشهداء من تحت أنياب آلة القتل الغاشمة؟



هنا غزة، التي لا تزال تسجل أروع مشاهد البطولة، فلا يمل، ولا يكل أبناؤها الأحرار من سعيهم نحو التحرير، رغم حمامات الدم التي لا يزالون يتعرضون لها عبر تاريخهم المستمر، منذ عقودٍ من الزمنِ، حتى يومنا هذا.

"معركةُ الجرافة".. بطولة خالدة لانتشالِ جثمان شهيدٍ من شهداءِ القضية الفلسطينية، في ملحمة خلدت ذكرى أبطالها في نفوسِ الأحرار جميعا.