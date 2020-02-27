كيفانش تاتليتوغ يخسر ملايين الدولارات بسبب غيرة زوجته.. ماذا فعلت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ موقفه النهائي وقرر عدم الغناء رغم أنه نجح بإعلانه التجاري عن ماركة (مافي) الذي أدى فيه أغنية راب وحصد مشاهدات عالية من الجمهور.

وتقاضى كيفانش 5 ملايين ليرة تركية، أي ما يقارب 877 ألف دولار لقاء أدائه في هذا الإعلان بحسب ما أفادته التقارير.

إضافة إلى ذلك؛ ظهر الفنان في الحفل الذي أقامته العلامة التجارية لإطلاق إعلانها الجديد إلى جانب مغني الراب التركي انيل باينس، وأطل وهو يراقص زوجته باشاك وزارا خلال الحفل.

وذكرت تقارير فنية تركية أن تاتليتوغ استجاب لرغبة زوجته التي رفضت هذه الخطوة الجديدة خوفا من مضاعفة عدد معجباته؛ لأنها تغار عليه كثيرا.

وكان منتجون أتراك قد عرضوا على الفنان المعروف باسم "مهند" في الوطن العربي مبالغ مالية كبيرة ليطلق ألبوما يضم عددا من أغاني الراب، لكنه تردد، ومصادر مقربة منه روت إنه طلب مليونيْ دولار من أحدهم ليوافق.

Advertisements

لكن وبعد فترة زمنية قصيرة أبلغ تاتليتوغ المنتجين بانسحابه من هذه الخطوة وقال إنه وافق على تصوير مسلسل يعرض عبر منصة نتفلكس، وسيبدأ تصويره قريبا.

وفي سياق آخر يبدو أن النجم التركي لم يستطع أن يصمد أمام عرض يقتضي منه قيادة الدراجات النارية، على الرغم من وعده لوالدته بعدم ركوبها مرة أخرى بعد الحادث الذي تعرض له منذ 4 سنوات وكاد يودي بحياته.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن كيفانش تاتليتوغ يستعد لقضاء العطلة الصيفية المقبلة على دراجة نارية، إذ اتفق مع شركة "هارلي دافيدسون" الأمريكية على الانضمام إلى فريق يضم 20 شخصا من فنانين وممثلين ووجوه مؤثرة، للقيام بجولتين في مختلف الدول الأوروبية خلال شهري يونيو وأغسطس.

وسيبدأ النجم التركي رحلته في السادس من حزيران/يونيو من شواطئ فرنسا نحو الطبيعة الفريدة لبلجيكا، ليشارك بعدها في الجولة الكرواتية الإيطالية التي تبلغ مدتها 12 يوما في شهر آب/أغسطس.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن كلفة الجولة الأولى ستبلغ 295 ألف يورو أو ما يعادل 320 ألف دولار أمريكي فيما ستبلغ تكلفة الجولة الثانية 255 ألف يورو أو ما يعادل 276 ألف دولار أمريكي.