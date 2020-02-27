ديانا كرزون لمنتقدي خطيبها: لن تبدلوا سعادتنا بالحزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على ردود الفعل السلبية والانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض المتابعين برفقة خطيبها الإعلامي معاذ العمري قبل يوم واحد من موعد عقد قرانهما الذي تحدد موعده الجمعة الـ 28 من فبراير وسط توقع حضور العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ولم يكن كرزون بمثل خطيبها، فجاء بشكل غير مباشر إذ قالت: "لا تمنح أحدا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت".

وأرفقت الفنانة تعليقها بمجموعة من صور جلسة التصوير الجديدة التي خضعت لها والتي تميزت فيها بفستان من اللون الأبيض المنقوش يشبه فساتين الخطوبة.

وطالب محبو الفنانة أن لا تهتم هي وخطيبها معاذ العمري إلى الانتقادات أو التعليقات السلبية حتى لا تعكر صفو الساعات المميزة التي تعيشها، لاسيما وأنها ليست الفنانة الوحيدة التي تتعرض لمثل هذه المضايقات، بل سبقتها فنانات كثر، لذا عليها الاستمتاع بوقتها، موجهين لها كلمات التهاني والتبريكات والتوفيق في مرحلتها الجديدة.

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وكان معاذ العمري قد هدد بمقاضاة كل من أساء له وتحدث عن حياته الشخصية ووجهوا له تهما بالتعرف على ديانا كرزون أثناء زواجه السابق، وليس بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي صدمت بقرار خطوبته من كرزون.

وكتب العمري عبر حسابه على "فيسبوك": "سأتقدم بشكوى عند المدعي العام على مجموعة كبيرة من المسيئين سواء على السوشيال ميديا أو خلف الكواليس لأنه ببساطة ممكن اتقبل أي شيء لكن حياتي الخاصة ما حدا بطلعله يحكي فيها نص حرف والقانون هو الفيصل بيننا.. وعشان أكون واضح أكثر ما رح يخليني أتراجع عن قراري غير الموت".

وكان الاثنان قد أعلنا قبل أيام قليلة عن موعد عقد قرانهما عبر إذاعة "مليودي الأردن" خلال اتصال هاتفي أجرته ديانا كرزون مع العمري الذي تواجد في الاستديو وتبادل الثنائي عبارات الغزل على الهواء حيث وجه لها العمري رسالة قال فيها: " انتى حد مختلف ما حد بيعرفك إلا اذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد ايه انتي إنسانة نقية وبتمنى أقول لك الله يتمملنا على خير وتكون أيامنا كلها خير".