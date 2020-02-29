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ليان عبدالله ( Layan abdullah ) تتعرض لمحاولة قتل

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ساره احمد 0 تبليغ

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ليان عبد الله Layan abdullah

ظهرت الفاشينيستا ليان عبدالله ( Layan Abdullah )   عبر تطبيق السناب شات وقالت انها تعرضت لحاله قتل , حيث انها قامت بنشر مقطع فيديو يظهر فيه سيارتين من دون لوح , حيث يقوم السائقون بالقياده بسرعه جنونيه و محاوله الاصتدام بسيارتها . 

و تظهر في الفديو المسجل و هي تبكي و تقوم بالتصال بالشرطه لانقاذها , وقالت ان السيارتين هربت حين شاهدو سيارات الشرطه , وتقول انها لا تعلم لماذا تعرضت لهذا الحادث .

الفيديو : 

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رجعوا والضحية المره هذي ليان عبدالله وان شاء الله نسمع خبر القبض عليهم pic.twitter.com/pQlSkckeey

— Faisal (@Faisalv98) February 20, 2020 ">

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sara a

sara a

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