محمد محيي يطرح أغنية سهرانين من ألبوم "بتاع زمان"

طرح الفنان محمد محيي، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "سهرانين"، عبر إحدى شبكات المحمول، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، كما طرح البوستر الخاص بالاغنية ايضا.

أغينة سهرانين، هي أول أغاني البوم محمد محيي الجديد، "بتاع زمان"، ومن المتوقع ان يتم طرح الألبوم بشكل كامل خلال الايام القليلة المقبلة في الاسواق.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيي، كان البوم "مظلوم" والذى طرحه من حوالى 10 سنوات وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائى.

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