القاهرة - لايف استايل
أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم عدد من النجوم المصريين في حفل افتتاح الدورة التاسعة التي ستقام في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.
وقالت عزة الحسيني مدير المهرجان، إنه سيتم تكريم كل من الفنان مصطفى شعبان والفنانة زينة والفنان عمرو عبدالجليل، إضافة إلى تكريم عدد من نجوم السينما بالقارة الإفريقية.
وكشفت عزة الحسيني أن هناك برنامج وضع خصيصًا لعرض الأفلام التي حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا مثل فيلم "ولاد رزق والفيل الأزرق وكازابلانكا وفيلم الممر" وذلك لجمهور الصعيد.
قد يهمك أيضا:
مصطفي شعبان يغيب عن رمضان ويحضر «ترانيم إبليس»
عمرو عبدالجليل فى الأردن من أجل "النهاية"
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم مصطفى شعبان وعمرو عبدالجليل وزينة في افتتاح "الأقصر للسينما الأفريقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.