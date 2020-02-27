تكريم مصطفى شعبان وعمرو عبدالجليل وزينة في افتتاح "الأقصر للسينما الأفريقية"

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم عدد من النجوم المصريين في حفل افتتاح الدورة التاسعة التي ستقام في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

وقالت عزة الحسيني مدير المهرجان، إنه سيتم تكريم كل من الفنان مصطفى شعبان والفنانة زينة والفنان عمرو عبدالجليل، إضافة إلى تكريم عدد من نجوم السينما بالقارة الإفريقية.

وكشفت عزة الحسيني أن هناك برنامج وضع خصيصًا لعرض الأفلام التي حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا مثل فيلم "ولاد رزق والفيل الأزرق وكازابلانكا وفيلم الممر" وذلك لجمهور الصعيد.

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