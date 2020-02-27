جلسة تصوير رومانسية تجمع بين أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج

خضع الفنان أحمد فهمي لجلسة تصوير جديدة مع زوجته أميرة فراج مؤخرا، وظهر فهمي وهو يرتدي بذلة أنيقة وأميرة بفستان أسود مخملي وأحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ.

يذكر أن أميرة فراج عادت للغناء من جديد بعد فترة توقف طويلة بسبب رغايتها لزوجها وأبنائها.

كانت أميرة تحدثت من قبل عن بداية تعارفها بأحمد فهمي، حيث كانت وقتها تغني في الأوبرا ولم تنتهي بعد من المرحلة الثانوية، في حين كان أحمد عازفًا، ورغم ذلك اشترط عليها أن تترك الغناء ورفض دخولها الوسط الفني الذي يعمل فيه، فضلًا عن تحجيمه لعلاقتها مع الجنس الآخر وتحكمه في شكل ملابسها، وقال أحمد فهمي عن نفسه وقتها أنه يعتبر نفسه رجلًا شرقيًا، يخاف على زوجته ويغار عليها كثيرًا، كما قالت أميرة في تصريحات سابقة لها أنها اكتفت بعائلتها وأنها غير نادمة على قرارها باعتزال الفن والتفرغ لأسرتها.

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