تامر حسني يشارك في حفل ضخم لصالح دعم دخول مصر لجنة التراث في "اليونسكو"

القاهرة – لايف ستايل يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا ضخما يعود دخله لجمعية "نحمي تراثنا" لمساندة ودعم دخول لمصر لجنة التراث باليونسكو وذلك بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة الجمعة ٦ مارس القادم.



الحفل من تنظيم الـdj العالمي ياسر الحريري ومتاح لطلاب مودرن أكاديمي والجمهور من خارج الأكاديمية بتذاكر يتم طرحها على بوابات مركز المنارة.



ويشارك في إحياء فقراته فريق ديسكو مصر وdj فيدو وتم وضع خطة تنظيم الحفل لـ"امازون" ياسر الحريري بالتعاون مع تامر حسني وبمشاركة مصمم المسارح الشهير تامر فوزي ومصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري للخروج بحفل مبهر بمواصفات لايف غير مسبقة تليق بواجهة تمثيل مصر في لجنة التراث باليونسكو. قد يهمك أيضا: تأجيل حفل تامر حسني ونانسي عجرم في الشيخ زايد مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج

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