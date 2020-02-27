عبير فريد شوقي تعرب عن سعادتها باحتفاء مهرجان الأقصر بمئوية والدها

قالت عبير فريد شوقي أسرة الفنان فريد شوقي سعيدة بشكل كبير باحتفاء مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمئوية وحش الشاشة وملك الترسو.

أضافت عبير، في حديثها خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة قائلة: "مبسوطين وسعداء كعائلة فريد شوقي إن المهرجان يحتفل بمئوية فريد شوقي إن شاء الله نحتفل جميعًا".

وأعلنت إدارة المهرجان أنه سيتم عمل كتاب للراحل فريد شوقي يتم إعداده حاليًا من أحد الكتاب الكبار وسيحمل اسم "وحش الشاشة"، بينما يكرم المهرجان في تلك الدورة عدد من الفنانين الكبار سواء في مصر أو شمال أفريقيا أو من جنوب القارة الأفريقية.

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