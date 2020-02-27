كريم عبدالعزيز يعيد تقديم فيلم لعادل إمام

كشفت مصادر مقربة من الفنان كريم عبدالعزيز، عن استقراره على إعادة تقديم فيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" مرة أخرى في عمل سينمائي سيقوم بالتحضير له بعد انتهاء تصوير "كيرة والجن" وبعد عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

واستقر كريم عبدالعزيز على تقديم هذا الفيلم بعد مناقشات ومشاورات عديدة، حيث اختار مجموعة من الأفلام القديمة لإعادة تقديمها من جديد للنجوم الكبار قديمًا، وسيقوم كريم بمعالجة الفيلم من جديد وتقديم بشكل يليق بالتقديم الحالي في السينما المصرية.

وفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" قدمه الزعيم عادل إمام عام 1981 وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج محمد عبدالعزيز، وتدور أحداثه حول أستاذ قانون جامعي، يتعرف على فتاة ليل يذهب لقضاء ليلة معها في منزلها فيصل عشيقها المقاول، فيشتبكان سويًا ويقتل سليمان توفيق، بينما يحاول الدفاع عن نفسه، وبينما ينقل سليمان الجثة لسيارته للتخلص منها، يبصره صديق القتيل ويبدأ ابتزازه بمطالبته بمبلغ مالي شهريًا مقابل كتمانه السر، ثم تبدأ لعبة القط والفأر بينهما.

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