شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تلتحق بنجمات دراما رمضان 2020 فى اللحظات الأخيرة بـ "جمع سالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة زينة إلى نجمات دراما رمضان 2020 فى اللحظات الأخيرة، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "جمع سالم"، من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد، والمقرر بدء تصويره بعد غدا السبت، لتكون زينة آخر الفنانين المنضمين للمنافسات الرمضانية هذا العام.

ويتكتم صناع المسلسل على التفاصيل والفنانين المشاركين فى البطولة إلى حين الانتهاء من كافة التعاقدت والبدء فى تصوير أول المشاهد، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم لاسيما وأن الوقت المتبقى قبل حلول رمضان غير كاف لانهاء العمل.

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ويعرض لزينة حالياً فيلم "الفلوس" الذى انطلق بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

يشار إلى أن أخر أعمال زينة فى الدراما مسلسل "ممنوع الإقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحى وتأليف محمد الصفتى، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين، ومى القاضي ومحمد شاهين حازم سمير وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع. لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.