شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا بعد تصدرها غلاف مجلة فوج: لن تكون أسطورة أبدا إلا بتقدير الناس لعملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت النجمة الكبيرة يسرا، سعادتها لظهورها على غلاف عدد مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، في ذكرى احتفال المجلة بالعام الثالث علي تأسيسها، وأعادت نشر صورة الغلاف على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، وعلقت قائلة: "إذا كان الناس لا يقدرون عملك ولا يرونك أسطورة ، فلن تكون أبدًا أسطورة. عليك أن تفهم أنك تعمل لصالح الناس وأنك يجب أن تعمل وفقًا لتوقعاتهم".



يسرا على تويتر

وكانت قد ظهرت النجمة الكبيرة يسرا، بإطلالة غريبة على غلاف عدد مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، في ذكرى احتفال المجلة بالعام الثالث علي تأسيسها، حيث ارتدت "بطانية" فوق ملابسها بألوان زاهية ونظارة شمس حمراء، ولكنها كانت جميلة كعادتها ومبهجة.

وعلقت النجمة يسرا علي الصورة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، قائلة :"يسعدنى أن احتفل بالذكرى السنوية الثالثة لـ voguearabia مع هذا الغلاف النابض بالحياة الممتع من قِبل المصور الموهوب حسن حجاج".

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أما المجلة فعلقت على الصورة عبر حسابها الرسمي، قائلة :"يزدان الغلاف الثالث لعددنا الاحتفالي بعيدنا السنوي الثالث بصورة النجمة المصرية يسرا الغنيّة عن التعريف، فتاريخها الفني يعرفه القاصي والداني، كما أسهمت بذاتها في تشكيل تاريخ السينما العربية".

وقالت يسرا خلال حوارها مع المجلة :"أريد دوماً أن أكون مثيرة للإعجاب"، وأضافت : "إذا لم يقدّر الناس عملكِ ولا يرونكِ أسطورة، لن تصبحي أسطورة مطلقاً. اعلمي أنكِ تعملين من أجل الناس، ويجب أن تكوني عند حسن ظنهم دوماً".

و وجهت الفنانة يسرا، الشكر لمعهد العالم العربى بباريس، عقب تتويجها بلقب "سفيرة الدراما العربية"، وذلك فى ختام مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس، منذ عدة أيام، بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.