شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نيللى كريم بـ"100 وش" فى منطقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل النجمة نيللى كريم اليوم الخميس تصوير أحداث مسلسلها الرمضانى "بـ 100 وش"، فى منطقة الزمالك، وذلك عقب توقفها عن التصوير عدة أيام، ومن المقرر أن تنافس "نيللى" فى موسم دراما رمضان المقبل من خلال هذا المسلسل عقب تغيبها العام الماضى.

وتجسد نيللى كريم ضمن أحداث المسلسل دور نصابة شعبية، وتقوم بالنصب على الأشخاص بمساعدة آسر ياسمين، والعمل من تأليف عمرو الدالى، وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.