شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار الممثلة اللاتينية وكاتبة مسلسلات نتفليكس كاميلا ماريا عن عمر 28 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسرة مسلسل Gentefied، انتحار كاتبة السيناريو اللاتينية كاميلا ماريا كونسبسيون التي شاركت في أعمال تابعة لشبكة "نيتفلكس" ، وأيضا التي شاركت في كتابة مسلسل Daybreak، حيث أعلنت وسائل الإعلام انتحارها عن عمر ناهز الـ 28 عاما.

وبحسب موقع variety، فإن كاميلا كانت قد شاركت مؤخرا فى الكتابة في أفلام "زومبي"، وعملت كمساعد للكتاب في المسلسل التلفزيوني الدرامي الكوميدي "Gentefied" والذي تم عرضه للمرة الأولى قبل 6 أيام.



كاميليا ماريا

وفى بيان لأسرة المسلسل، قالوا، "يتملكنا حزن كبير بسبب هذا فقدان كاميلا كونسبسيون، والتي سرعان ما دخلت قلوبنا كأخت وكاتبة وصديقة .. وقد شاركت فى كتابة حلقة تحمل اسم "Protest Tacos" .. فقد كانت موهبة كبيرة ولامعة بخلاف صوتها الذى كان فريدا .. نشعر بحزن عميق لفقدان أحد ألمع نجومنا".

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كاميليا

أما شبكة نتفليكس، فقالت: "كاميلا كانت كاتبة موهوبة تناضل من أجل التمثيل أمام الكاميرا وخلفها .. ونشعر بحزن كبير بعد علمنا بموت كاميلا .. فقد أسهمت بجرأة وحسم فى هذه الصناعة بكتابتها في مسلسل Gentefied"

كاميليا عملت للنهوض بمبادرة 50/50 بحلول عام 2020، من أجل المساواة بين الجنسين في هذه الصناعة، وقد درست الأدب الإنجليزي في جامعة ييل، وقبل أن تمارس مهنتها في السينما والتلفزيون والفن.

وتحولت وسائل التواصل الاجتماعى، والمشاهير لنعى كاميليا، وتحديدا من قبل الذين عملوا معها الفترة الأخيرة، متحدثين عن ذكرياتهم معها.