شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف تعلن انفصالها عن حبيبها الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف بشكل غير مباشر انفصالها عن حبيبها الإيطالي وذلك بعد أن مسحت كل الصور التي تجمعهم على إنستجرام، كما اعترفت على هامش مشاركتها بحضور عروض الأزياء في ميلانوحين سؤالها عن الصور قائلا :" راحوا في الأرشيف"، مؤكدة أنها تتواجد في ميلانو وتستمتع بوقتها بمفردها، في إشارة منها لانفصالها.

وأثارت الممثلة سلمى أبو ضيف منذ شهور فضول الجمهور، بعد نشرها بعض الصور مع شاب إيطالي، ووصفته أنه حبها الوحيد، موضحة أن هذا الشاب خطيبها وبدأت تظهر معه في مناسبات خارج مصر، لكن قبل فترة قصيرة حذفت كل الصور التي تجمعها به.

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وردت سلمي على كل الانتقادات التي تلقتها بسبب ارتباطها بشاب أجنبي قائلة: "مش فاهمة إيه العلاقة أجنبي، مصري، مسلم أيا كان ديانته إيه، أنا مع هذا الشخص هل تعرفوا إحنا ما بينا إيه، أهم حاجة بالنسبة ليا معاملة الشخص".

يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.

وسلمى أبو ضيف من بين النجمات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما، ومن أبرز الأدوار التى برزت فيها موهبتها مسلسل" لا تطفئ الشمس" مع المخج محمد شاكر خضير، مسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، فيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.