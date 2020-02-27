شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجنة تحكيم مسابقة مهرجان البحر الأحمر للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى عن اختيار تيم ريدفورد لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، ويعتبر ريدفورد من روّاد مبرمجي الفيلم القصير، من خلال إدارته لمهرجان كليرمون- فيران الدولي للأفلام القصيرة في فرنسا، وينضم إليه في لجنة التحكيم مدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا، والممثلة التونسية نجلاء بن عبدالله.

‎وقد أكّد مدير المهرجان محمود صبّاغ أن "الأفلام القصيرة هي نواة السينما السعودية، ورصيدها الحيوي المستمر لقد أردنا من خلال إطلاق مسابقة صلبة للفيلم العربي القصير أن نقدم مساحة اضافية تشجع على مزيد من الاكتشافات وعلى مزيد من الاستمرارية." وأضاف ”يسعدنا انضمام تيم ريدفورد لرئاسة لجنة تحكيم النسخة الأولى، لتخصصه ولخبراته العالمية، فيما يساهم أحمد الملا ونجلاء بن عبدالله بوجهات نظر يستمدانها من خبرتهما وفهمهما للمشهد السينمائي المحلي والعربي."

‎وتضم المسابقة ثلاثة عشر فيلماً من سبع دول عربية، تركّز غالبيتها على آثار التحولات الاجتماعية، وانعكاساتها على خبراتنا الحياتية، سواء فيما يتعلق بالعلاقات العائلية والشخصية، أو علاقاتنا بما حولنا. تمثّل المسابقة التي تستهدف المخرجين العرب نبض الجيل الجديد من المبدعين تقدّم من خلالها أشكالاً سينمائية مبتكرة تخرج عن المألوف والنمطي.

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‎ساهم أحمد الملا (السعودية) بإثراء المشهد الثقافي السعودي، فهو شاعر وأديب، وخبير فني، ومستشار ثقافي، شارك في تأسيس ثم إدارة مهرجان أفلام السعودية منذ عام 2008، ومهرجان بيت الشعر بين عامي 2015 و2017، كما شغل منصب المدير الإداري وعضو مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي بين عامي 2006 و2010.

‎أما نجلاء عبد الله (تونس) فبدأت مسيرتها أمام الكاميرا في عدد من الإعلانات قبل أن تظهر في أول مسلسل رمضاني تلفزيوني عام 2009 بعنوان دنيا وظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في دور ليلى في فيلم ”فوس نوت“ (2012) للمخرج مجدي السميري، ثم في تالة مون أمور (2016) لمهدي هميلي، ثم إلى جانب سامي بوعجيلة في ”بيك نعيش“ (2019) لمهدي برصاوي، والذي عرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ضمن مسابقته الرسمية.