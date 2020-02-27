محمد عز: الشهامة والرجولة سر إعجاب الجمهور بشخصيتى فى "الأخ الكبير"

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وأضاف "عز" أنه لم يتردد في قبول هذا الدور حينما عرض عليه، وخصوصا أنه يهتم بالقيم التي يحملها كل دور يؤديه قبل قبوله، معربا عن سعادته بتجربة مسلسل (الأخ الكبير) بشكل عام، وهي تجربة فنية متميزة أضافت إليه الكثير، وخصوصا مع تحقيق المسلسل نسب مشاهدة ووصول تعليقات كثيرة عنه من خلال السوشيال ميديا.
وأعرب عن اعتزازه بمسلسل (الأخ الكبير) لأنه يقدم عملا إنسانيا مميزا ومختلفا، مؤكدا أن كل فنان من المشاركين بالمسلسل ظهوره مختلف عما سبق.
وتدور أحداث المسلسل، الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الطولية المؤلفة من 45 حلقة، في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي بـ (بولاق أبو العلا) ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها.
ويشارك في بطولة المسلسل محمد رجب، وهبة مجدي ،وأيتن عامر، وعبير صبري، ودينا فؤاد، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ورندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.
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