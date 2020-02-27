حقيقة وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 05:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع التغريدات ” تويتر ” خلال الساعات القليلة الماضية خبرا حول وفاة الشيخ ” يوسف عبد الله القرضاوي ” الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر عقب مروره بوعكة صحية مفاجئة .

وخرج المكتب الخاص بيوسف القرضاوي للرد على ما تردد حول وفاته بنفي هذا الأمر .. والتأكيد على أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأن الشيخ في مكتبه وبين كتبه ويمارس عمله وهو بصحة جيدة .

كما نشر يوسف القرضاي عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عدد من النصائح كردا منه على هذه الشائعة .