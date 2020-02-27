والد ” رامي بركات ” شقيق هيثم أحمد زكي يدافع عن إبنه : ” اللي محدش يعرفه إن الورث ده عليه مديونيات “

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 05:57 مساءً - خرج ” عز الدين بركات ” والد ” رامي بركات ” الأخ غير الشقيق للفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” من والدته الفنانة الراحلة ” هالة فؤاد ” بتصريحات صحفية له دافع من خلالها عن إبنه بعد الهجوم الذي شن ضده عقب إذاعة حلقة الإعلامي ” وائل الإبراشي ” من برنامجه التاسعة .

والذي تحدث فيها عن بيع رامي بركات ومحاميه لمكتب الفنان الراحل أحمد زكي والتفريط بمقتنياته وأوراقه وما كان يوجد بهذا المكتب .. الأمر الذي أثار استياء الكثيرين وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” الذي أكد على أهمية هذه الأشياء التي تعد ملكا لمصر .

وقال عز الدين بركات في رده عن ذلك ومبررا ما قام به إبنه : ” رامي باع المكتب بتاع أحمد زكي لأنه ورثه ولإن ده من ضمن الحاجات اللي بتسدد حاجات أخرى ” .

وتابع : ” بيقولوا ورث ومش ورث .. اللي محدش يعرفه إن الورث ده عليه مديونيات كتير جدا وابني اللي بيسددها ورامي متخلاش عن أخوه هيثم بعد ما مات وبيسدد الفلوس دي ” .

Advertisements

كما رد عز الدين بركات على تصريحات الفنانة ” رغدة ” حول هذا الأمر وما قالته عن الفنانة الراحلة ” هالة فؤاد ” فقال : ” مش محترم إنك تتكلمي عن هالة فؤاد بالطريقة دي .. لما تتكلمي عن هالة فؤاد تتكلمي بأدب واحترام وذوق لأن دي مش أي حد ” .

وأضاف : ” هالة فؤاد عمرها ما حطت نفسها في علاقات مشبوهة ولا في مكان مش بتاعها .. هالة إنسانة محترمة ربنا يجعل مثواها الجنة .. رغدة إنتي متعرفيش رامي ابني عشان تقولي إنه ضيع ممتلكات أحمد زكي ليه بتتكلمي فيما ليس لكِ به علم ” .