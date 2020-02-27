جو معلوف زار وزير الشؤون الاجتماعية وهذا ما دار بينهما

Feb 27, 2020 زار سفير الاتحاد لحماية الاحداث الإعلامي جو معلوف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه وتباحثا في عدة مشاريع قيد الدرس متعلقة بحقوق الأحداث والمشردين من المفترض أن يعلن عنها وأن تبصر النور قريباَ، وقد رافق معلوف وفد من مؤسسة الكفاءات ومجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تحدثوا مع الوزير بكل صراحة ونقلوا له معاناتهم ومشاكلهم وحاجاتهم في الكفاءات وخلال اللقاء تأثر الوزير بكلام وصدق الأطفال ولم يستطع اخفاء دموعه وتأثره وقد وعد الوزير بزيارة مركز الكفاءات قريباَ والعمل على هذه الملفات بالتعاون المستمر بينه وبين معلوف لمصلحة جميع المؤسسات الرعائية والأطفال من ذوي الإرادة الصلبة.







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