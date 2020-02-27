ليلة حناء شذى سبت بأجواء تراثية وهكذا أطلت العروس.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طغت الأجواء التراثية اللافتة على ليلة حناء الفنانة البحرينية شذى سبت التي احتفلت بها بعد أسبوعين من إعلان خطوبتها بحضور شقيقاتها الثلاث شيماء وأبرار وشيلاء، وأقاربها ومحبيها.

وأظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو أجواء حفلة حناء شذى سبت؛ إذ ارتدت الشقيقات القفاطين الملونة وزغردن ورقصن على وقع الأغاني التراثية.

وارتدت العروس فستان سهرة ملفتا من اللون الأزرق وقماشه من التول بطبقات الكشكش نسقته مع شعرها المنسدل، وتزينت بالمجوهرات الذهبية.

ونشرت شيماء سبت صورة لها من أجواء الحفل مع شقيقتها شذى وباركت لها قائلة في تدوينتها :" حناج عييين يا شذى حناج عييين، ما شاءالله عليج اختي وربي يسعدج، الله لا يحرمني منكم يا دنيتي ولا من امي وابوي ويطول بأعماركم ويحفظكم، ناقصتنا شيول الله يوصلها لنا بالسلامة وربي لايغير علينا الا للافضل ".

وأوضحت شيماء أن ليلة الحناء لم تكن الحفل الرسمي للخطوبة والذي يتم التحضيرات له وقالت :" ما شاءالله عليج اختي الله يسعدج شذى ويهنيج وكل الشكر لكل المتابعين على كلماتهم الحلوة اللي من جد فرحة قلبنا نحبكم وايد، ولازالت التحضيرات لحفل الخطوبة يارب الله يديمها من افراح والفال يارب حق كل محبينا"٠

Advertisements

وكانت شذى سبت عقدت قرانها في بداية شهر فبراير الجاري وسط أجواء عائلية ولكنها رفضت الكشف عن هوية خطيبها، ونشرت صورة لها وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني ما شاء الله تبارك الرحمن".

ووجهت الفنانة الشكر لكل من بارك لها حينها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وقالت: "أولا شي بحب أشكر كل اللي هناني بعقد قراني سواء أهل أو أصدقاء أو زميلاتي أو جمهور الحبيب .. أحب أقولكم ما قصرتوا وحلو أن الواحد يشوف محبة الناس له هذا الإحساس وايت وايت حلو.. وحبيت انتهز هذه الفرصة وأ قولكم تدعون لحبيبتي الفنانة جواهر لأنها تمر بوكعة صحية خطيرة وربنا يخليها لأهلها يارب".

يشار إلى أن شذى سبت تعرضت لوعكة صحية وصفت بالغامضة، أحدثت جدلا بين الجمهور، غير أنها كشفت حقيقة وعكتها مؤخرا نافية بشكل قاطع ما تردد بشأن إصابتها بالسرطان، وقالت شذى في تسجيل صوتي إن لديها مشاكل بالمعدة ولا تزال في مرحلة العلاج بسبب إصابتها بحالة قيء متكررة، لتعلن بعدها شفاءها التام.

وكانت الفنانة شيلاء سبت كشفت سبب عدم زواجها وشقيقاتها الثلاث حتى الآن رغم جمالهن في وقت سابق، قائلة: "لا أدري لماذا كل برنامج يوجهون لي هذا السؤال" قائلة: "يبدوا أنهم يحملون همنا، أو أنهم يريدون تزويجنا دون أن ندري".