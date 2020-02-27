آخر مقابلات نجوم الروك قبل وفاتهم.. ماذا قالوا أثنائها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائما ما تتسم المقابلات الصحفية والتلفزيونية التي يجريها نجوم موسيقى الروك بقدر كبير من الإثارة وذلك بحكم طبيعة هؤلاء النجوم وبحكم شخصياتهم التي تنطوي على الكثير الكثير من التفاصيل الشخصية والفنية في حياتهم أو حتى بعد وفاتهم.

ونستعرض فيما يلي آخر ما صرح به نجوم الروك في مقابلات أجريت معهم قبل وفاتهم:

برينس

رغم وجود خلاف حول آخر تصريحات أدلى بها برينس قبل وفاته، لكنه مال في آخر تصريحاته للحديث عن قرب وفاة الإنترنت وكذلك إعلانه عن رغبته في الترفع أو تجاوز أي شيء من شأنه أن يعطله عن تقديمه فنه.

فريدي ميركوري

وهو الذي تحدث في آخر مقابلاته الصحفية عن أن رغباته في الحياة ليست كثيرة كما يظن البعض، وأنه لا يرغب سوى في السعادة.

وارين زيفون

وتحدث في آخر مقابلاته بعد أن تم تشخيص إصابته بمرض السرطان عام 2002 عن ضرورة الاستمتاع بكل أنواع الساندويتشات.

جون لينون

والذي سرد بشكل مؤثر في آخر مقابلاته حكايات طويلة ورائعة حول موسيقاه، زوجته، يوكو أونو، فرقة البيتلز ومشاكله في السبعينيات.

جورج هاريسون

صرح في آخر مقابلاته عن ضرورة الاهتمام بالمعرفة والاطلاع على المعلومات، وذلك لتيقنه من أن المعرفة هي معنى الحياة. ورغم وفاته وهو في سن الـ 58، لكن يرى كثيرون أنه كان مطلعا ومثقفا بشكل كبير.

جورج مايكل

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والذي عبر في آخر تصريحاته عن شعوره بالندم على بعض الأشياء أو الأفعال التي قام بها، واصفا حياته بـ "مضيعة الوقت والمجهود".

توم بيتي

وتحدث في آخر تصريحاته عن فكرة الموت، وعن مسيرة الإنسان في الحياة بشكل عام حتى تتقدم به السن ويقترب من نهايته.

جيمي هندريكس

تطرق في آخر مقابلاته للحديث عن أفكاره الداخلية وما يجول بخاطره بشأن المشهد الموسيقي في المملكة المتحدة، وما إن كان يستحق المكانة التي توصل إليها كعازف جيتار وما إن كان يحب المال أم لا.

نيل بيرت

في آخر تصريحاته، تطرق لكثير من الموضوعات التي من ضمنها علاقته بالطبول وسياسة التحرر وأمور أخرى تحدث عنها بأمانة وبعد نظر.

كيث مون

وهو الذي كشف في آخر تصريحاته أنه يقوى في بعض الأحيان على السيطرة على تفاصيل حياته، بينما يخفق في ذلك في أحيان أخرى، مشيرا إلى أنه يستمتع بالخروج عن المألوف بشكل كبير وأنه ربما لم يتغير خلال 15 عاما.

لاين ستالي

الذي عبر في آخر تصريحاته عن حزنه بسبب مرضه وشعوره بالألم وقرب رحيله عن الدنيا، وهو ما جاهر به في تصريحاته بصورة تدعو للشفقة.

كيرت كوبين

ظهر في آخر لقاء مصور له برفقة زوجته كورتني لاف وزملائه وهم يتناولون البيتزا، وكان يبدو من آخر تصريحات أدلى بها مدى شعوره بسلام نسبي، وهو ما كان عليه في آخر مقابلاته المطبوعة مع مجلة رولينغ ستون.