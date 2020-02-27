بدء تصوير مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"

أعلن الفنان محمد سلام بدء تصوير مسلسله الرمضاني المقبل، والذي يحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق".

ونشر سلام عبر حسابه على انستغرام، صورة من كواليس التصوير، وعلّق كاتبا: "بسم الله توكلنا على الله.. الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق.. رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله".

المسلسل بطولة محمد سلام ومحمد عبد الرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، من إنتاج: E Production عبدالله أبو الفتوح. تأليف: مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

محمد عبد الرحمن يشارك جمهوره صورة من إجازته الصيفية

نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد محمد عبد الرحمن