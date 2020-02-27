محمد رمضان يتجاهل حالة الحداد على مبارك ويرقص على أغنية "أنا جدع"

قرر الفنان محمد رمضان، خلال الفترة الأخيرة أن يظل مادة لإثارة الجدل حولها، فبعد أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب في إيقافه عن العمل مدى الحياة، ثم تصريحاته الأخيرة مع الإعلامي وائل الإبراشي حول الهضبة عمرو دياب ومحاميه أشرف عبد العزيز، تجاهل وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقيام الدولة بإعلان حالة الحداد، والتي دفعت الهضبة عمرو دياب لتأجيل حفله احتراما لحالة الحداد.

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو من أغنية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة “أنا جدع”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”، وهو يرقص عليها: “أنا جدع أنا جدع”.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن، الرئيس محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عامًا، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام؛ حدادًا على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها: “إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020”.

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