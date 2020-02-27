ساندي تكشف تفاصيل ألبومها الجديد "اتنين في واحد"

احتفلت المطربة ساندي، بإطلاق ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، بحضور المنتج ميدو منيب وعدد من الصحافيين والقنوات التلفزيونية.

وأعربت ساندي،، عن سعادتها الكبيرة بالألبوم الجديد، مؤكدة على أنها صورت جميع أغنيات الألبوم على طريقة الـVertical Video وهي تقنية علي الساحة العربية تستخدم في الدول الغربية فقط.

وأضافت ساندي، أنها قررت طرح العمل في هذا التوقيت نظرًا لأقتراب فصل الشتاء من الإنتهاء والألبوم يحتوي على أغنيات شتويه بشكل كبير كما أنه يضم مجموعة من الأغنيات الحزينة والدرامية.

وأوضحت ساندي، أنها قررت تحويل مشورعها الغنائي السينمائي إلى عدد من الكليبات الغنائية، على أمل أن تقوم خلال الفترة القادمة بتقديم فيلم غنائي عن سيرتها الشخصصية.

ويضم الألبوم، 8 أغاني متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، والمنتج ميدو منيب، كما كتبت ساندي ولحنت إحدى أغنياته وتحمل اسم "زي التمثال".

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وطرحت ساندي، 5 أغنيات من الألبوم هي "طبع الشتا"، كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، ماستر ماهر صلاح، إنتاج ميدو منيب، توزيع وإخراج كريم عبد الوهاب.

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