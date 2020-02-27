مجد القاسم يغني في ساقية الصاوي الجمعة

يحيي الفنان السوري مجد القاسم حفلًا غنائيًا جديدًا، يوم الجمعة المقبل، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي.
وتتاح تذاكر الحفل بسعر 75 جنيهًا، وفقًا لما أعلنته الساقية عبر موقعها، ويمكن الحصول على التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني أو شباك التذاكر المتاح بالمقر.
يذكر أن مجد القاسم طرح مؤخرًا كليب يحمل عنوان "يا عسل"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية، وتوزيع نادر السيد، وتم تصويره بمدينة شرم الشيخ، من إخراج ميدو البارون.
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