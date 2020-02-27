تأجيل حفلتين لعمر خيرت بسبب وفاة مبارك

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، على فيس بوك ، عن تأجيل حفل الموسيقار عمر خيرت نظرًا لحالة الحداد العام بالدولة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
جاء في بيان المكتبة التالي: " تقرر تأجيل حفلات الفنان عمر خيرت أيام 27 فبراير لتكون يوم ١١ مارس و 28 فبراير لتكون ١٢ مارس بذات التذكرة المباعة وفي نفس أماكن الجلوس المحددة، وعلى من يرغب في استرجاع التذاكر التوجه الى شباك تذاكر المكتبة بحد أقصى يوم ١٠ مارس لرد قيمة التذاكر المرتجعة".
أضاف البيان: "أما بالنسبة للتذاكر المشتراة إلكترونياً (online) ينطبق عليها ما سبق ذكره أعلاه، وفي حالة الرغبة في استرجاع التذاكر online، يرجى إفادتنا بالبريد الإلكتروني [email protected] حتى يتم رد القيمة على الحساب البنكي، وتعتذر مكتبة الإسكندرية للجمهور العزيز علي هذا التغيير المُفاجئ الخارج عن إرادتنا و نأمل في حسن تفهمكم للظرف الطارئ، آملين أن نكون دوماً عند حسن ظنكم".
يذكر أن أخر مشاركات الموسيقار عمر خيرت في السينما كانت من خلال موسيقى وأغنيات فيلم "الممر" الذي شارك في موسم أفلام عيد الفطر 2019.
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