تأجيل حفلتين لعمر خيرت بسبب وفاة مبارك

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، على فيس بوك ، عن تأجيل حفل الموسيقار عمر خيرت نظرًا ‏لحالة الحداد العام بالدولة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.‏

جاء في بيان المكتبة التالي: " تقرر تأجيل حفلات الفنان عمر خيرت أيام 27 فبراير لتكون يوم ١١ مارس و 28 فبراير لتكون ١٢ مارس ‏بذات التذكرة المباعة وفي نفس أماكن الجلوس المحددة، وعلى من يرغب في استرجاع التذاكر التوجه الى شباك تذاكر المكتبة بحد ‏أقصى يوم ١٠ مارس لرد قيمة التذاكر المرتجعة".‏

أضاف البيان: "أما بالنسبة للتذاكر المشتراة إلكترونياً‎ (online) ‎ينطبق عليها ما سبق ذكره أعلاه‎، وفي حالة الرغبة في استرجاع التذاكر‎ online، يرجى إفادتنا بالبريد الإلكتروني‎ [email protected] ‎حتى يتم رد القيمة ‏على الحساب البنكي، وتعتذر مكتبة الإسكندرية للجمهور العزيز علي هذا التغيير المُفاجئ الخارج عن إرادتنا و نأمل في حسن تفهمكم للظرف الطارئ، ‏آملين أن نكون دوماً عند حسن ظنكم".‏

يذكر أن أخر مشاركات الموسيقار عمر خيرت في السينما كانت من خلال موسيقى وأغنيات فيلم "الممر" الذي شارك في موسم أفلام ‏عيد الفطر 2019‏‎.‎

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