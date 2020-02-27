مغنية بوب أميركية ترشح مايكل بي جوردان لأدوار بوند القادمة

رشحت بيلي ايليش مغنية البوب الأميركية، الممثل مايكل بي جوردان لتجسيد أدوار بوند القادمة، بعد إعلان دانييل كريج أن فيلم "No time to die"، سيكون آخر دور له في سلسلة أعمال بوند الشهيرة.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 18 عامًا، في مقابلة مع برنامج "Capital Breakfast": "عندما سُئلت عن من يمكنه أن يحل محل دانييل كريج: قالت مايكل بي جوردان سيكون رائع".

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن فيلم No Time to Die يعد النسخة الخامسة والأخيرة لكريج في أدوار بوند.

وتابعت أنه هناك العديد من الممثلين الذين تم ترشيحهم بعد كريج، من بينهم جيمس نورتون وتوم هيدلستون وريتشارد مادن وهنري جولدينج وإدريس إلبا وهنري كافيل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا وقع الاختيار على بي جوردان ليقوم بأدوار بوند، فإن الفنان البالغ من العمر 33 عامًا سيكون أول رجل أسود وأول فنان أمريكي يلعب هذا الدور.

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وولد مايكل بي جوردن عام 1987 في سانتا آنا كاليفورنيا وهو ممثل أمريكي اشتهر بدور "أوسكار غرانت" في فيلم الدراما محطة فروتفيل سنة 2013، وإيضا عرف بدور الملاكم "أدونيس كريد" في سلسلة أفلام روكي كريد سنه 2015، اشتهر مؤخرا بدور "إريك كيلمونجر" في النمر الأسود سنة 2018.

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