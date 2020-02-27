تكريم منة فضالي في مهرجان "أخر موضة" 1 آذار

تُهدي إدارة مهرجان "أخر موضة" الدورة العاشرة إلى النجمة منة فضالي تقديرا لمشوارها الفني الكبير.



وتحل منة فضالي ضيفة شرف على المهرجان الذي يقوم بتكريمها على مشوارها الفني، كما يقوم المهرجان بتكريم عدد من نجمات ونجوم الفن والإعلام يوم ١ مارس المقبل، في أحد فنادق مصر الجديدة.



وقالت مروة نور الدين رئيس المهرجان: "شرف كبير لنا إهداء هذه الدورة لنجمة بحجم منة فضالي التي تحل ضيفة شرف على المهرجان وتكريمها وسط كوكبة كبيرة من النجوم خاصة أن هذا المهرجان يحمل اسمها". قد يهمك أيضا: منه فضالي تحتفل بعيد الحب بفستان الورد فى جلسة تصوير جديدة عمرو عبدالجليل فى الأردن من أجل "النهاية"

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