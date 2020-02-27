أدهم النابلسي يحقق 6 ملايين و500 ألف مشاهدة بـ بتعرف شو في 5 ايام

حقق كليب اغنية " بتعرف شو" للفنان الاردني ادهم نابلسي 6 ملايين ونصف المليون مشاهدة بعد مرور 5 ايام على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.



الأغنية من كلمات علي المولى وألحان وتوزيع ادهم نابلسي.



وتقول كلمات الأغنية : بتعرف شو لمّا تلتقي صدفة بحدا ما بيشبه حدا لمّا فجأة تموت العجقة و وحدك تشوفا هدا مش عم بقدر افهم احساسي شو عم يعمل كلّما قرر وقّف عم لاقي حالي مكمّل".



يشار إلى أن أدهم نابلسي كان أحد المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The X Factor .

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