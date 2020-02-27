محامي الطيار يؤكد أن محمد رمضان يتعامل باستهتار وسيتم منعه من السفر

شهد اليوم الأربعاء 26 فبراير، ثاني جلسات قضية محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله عن عمله مدى الحياة بسبب الفيديو الشهير لرمضان من داخل الطائرة.

أعرب مجدي حلمي، المحامي الخاص بالطيار المفصول، عن استياءه بسبب أقوال الفنان محمد رمضان، في برنامج الإعلامي وائل الابراشي الأيام الماضية، وأشار مجدي حلمي، إلى أن محمد رمضان، ليس مدركا بحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطيار، ويتعامل معها باستهتار.

وصرح لبرنامج ET بالعربي، أنه قدم بلاغ منذ يومين مستندين بعض المواد التي تصل حد عقوبتها على الجرئم التي فعلها محمد رمضان في حق الطيار إلى خمس سنوات، ويعطي البلاغ الحق للنائب العام بعدم سفر الفنان محمد رمضان للخارج.

وأوضح مجدي حلمي، أنه في البداية لم يسع لكسب أي تعويضات مادية من محمد رمضان، ولكن كان يسعى لمقابلة محمد رمضان من أجل حذف الفيديو الشهير، حتى يقدر الطيار على مناشدة سلطات الطيران المدني لرجوعه مرة أخرى لوظيفته.

وقال إن الطيار أشرف خلفه فريق قانوني قوي وسنظل نتخذ الإجراءات للحصول على كافة مستحقاته، وأكد أن ما قاله رمضان، عن المحامي اشرف عبد العزيز، هو سقطة من سقطات محمد رمضان.

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يذكر أن المحكمة الاقتصادية أجلت الجلسة اليوم لعدم حضور المدعى عليه (الفنان محمد رمضان) أو من يمثله قانونا.

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