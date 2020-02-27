متابع يحرج رانيا يوسف بسبب ملابسها

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهرت رانيا يوسف بجمبسوت اخضر قصير ، وشعر منسدل علي كتفيها من امام البحر. وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة رانيا يوسف مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالى : " سكر محلى محطوط على كريمة " _ " رجعنا تاني للصيف ولابسه " _ " انتي صيفت قبل ما الشتا يخلص " . قد يهمك أيضا: رانيا يوسف تكشف أسباب فشل فيلمها دماغ شيطان رانيا يوسف تشكر إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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