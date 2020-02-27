هاني زكريا يطرح "غاوية نكد" ويحضر مفاجأة مع مودة الأدهم

طرح الفنان الشاب هاني زكريا أغنية جديدة تحمل اسم "غاوية نكد" على طريقة ال"Lyrics clip" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية "غاوية نكد" من كلمات مودي نبيل، ألحان هاني زكريا، وتوزيع عمر عرب، ويدور موضوعها حول النساء التي تبحث عن النكد حيث يتهم "هاني" حبيبته في الأغنية أنها سبب النكد في العلاقة.



ويستعد هاني زكريا لتصوير أغنية "غاوية نكد" على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر أن تظهر في الكليب الجديد مودة الأدهم وهي أحد أشهر "البلوجرز" في مصر على مواقع السوشيال ميديا المختلفة.





يذكر أن هاني زكريا طرح مؤخرا فيديو كليب أغنية "بالمسطرة" التي تعد أول أغنية باللون الشعبي يقدمها "هاني"، بعد أن قدم عدد من الأغاني تحمل الطابع الدرامي، وهي من كلمات محمد رسلان، ألحان عمرو حليم، وتوزيع عمر عرب، والكليب من إخراج بشير حبار.

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