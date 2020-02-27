عاصي الحلاني يظهر خوفه من "كورونا" ويحمي نفسه في كواليس The Voice Kids

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو سجل في كواليس حلقة من برنامج المواهب The Voice Kids.

ولفت الأنظار من خلاله بسبب ظهوره وهو يضع على أنفه وفمه الكمامة الطبية من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الذي انتشر في عدد من بلدان العالم.

وأشارت مقدمة البرنامج أنابيلا هلال التي حلت محل مقدمة البرامج المصرية ناردين فرج تعليقاً على ذلك إلى أنه لا يواجه الخطر مع وجود الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى جانبه.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث أعرب بعضهم عن إعجابهم بطرافة الفنان وخفة دمه فيما أشار آخرون إلى أنه لا مجال للمزاح حين يتعلق الأمر بمرض سريع الانتشار ويزهق أرواح عدد كبير من الناس.

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ويشار إلى أن عاصي ظهر في وقت سابق في صورة جمعته وزوجته كوليت بولس. وبدت الأخيرة وهي تقوم بتقبيله معبرة عن حبها الشديد له كما أمسكت بزاويتي فمه بإصبعيها وقامت بشدهما وكأنها تدفعه الى الابتسام رغماً عنه.

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