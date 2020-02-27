موسيقار يهاجم عمرو دياب ويعتبره "موجة ستنتهي"

أثار الموسيقار الكبير محمد سلطان موجة من الغضب بين جمهور المطرب عمرو دياب بعد تصريحات صحافية قال فيها إنه لا يستمع إلى عمرو دياب، ولا يعلم شيئًا عن أغانيه.

وأضاف أنه لا يؤمن بما يقدمه عمرو دياب، وهو بالنسبة له مجرد "موجة"، حتى لو استمر على الساحة لأكثر من 100 سنة، لكن بلا قيمة فنية، مضيفاً: "أنا مش حافظ له ولا أغنية، طول عمر أغانيه موضة جديدة".

تصريحات محمد سلطان جاءت في الوقت الذي يتربع فيه عمرو دياب على قمة الغناء في مصر والوطن العربي بلا منازع في رأي جمهوره، وهو الأمر الذي أغضبهم واستغربوا طريقة تفكيره وتحليلاته، لا سيما وأن "موجة" عمرو دياب لم تنته منذ أكثر من 35 عاماً ولا زال الرقم الصعب في عالم الغناء والنجم العربي الأول لناحية القاعدة الجماهرية.

وكان "الهضبة" قد طرح منذ أيام ألبومه الجديد "سهران" الذي احتل صدارة مواقع الاستماع، كما طرح عدة أغان منه فيديو كليب حصد بها ملايين المشاهدة، كما تصدر الأعلى استماعاً على منصات الاستماع العالمية بثلاث أغان من الألبوم.

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