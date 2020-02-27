القاهرة – لايف ستايل
أثار الموسيقار الكبير محمد سلطان موجة من الغضب بين جمهور المطرب عمرو دياب بعد تصريحات صحافية قال فيها إنه لا يستمع إلى عمرو دياب، ولا يعلم شيئًا عن أغانيه.
وأضاف أنه لا يؤمن بما يقدمه عمرو دياب، وهو بالنسبة له مجرد "موجة"، حتى لو استمر على الساحة لأكثر من 100 سنة، لكن بلا قيمة فنية، مضيفاً: "أنا مش حافظ له ولا أغنية، طول عمر أغانيه موضة جديدة".
تصريحات محمد سلطان جاءت في الوقت الذي يتربع فيه عمرو دياب على قمة الغناء في مصر والوطن العربي بلا منازع في رأي جمهوره، وهو الأمر الذي أغضبهم واستغربوا طريقة تفكيره وتحليلاته، لا سيما وأن "موجة" عمرو دياب لم تنته منذ أكثر من 35 عاماً ولا زال الرقم الصعب في عالم الغناء والنجم العربي الأول لناحية القاعدة الجماهرية.
وكان "الهضبة" قد طرح منذ أيام ألبومه الجديد "سهران" الذي احتل صدارة مواقع الاستماع، كما طرح عدة أغان منه فيديو كليب حصد بها ملايين المشاهدة، كما تصدر الأعلى استماعاً على منصات الاستماع العالمية بثلاث أغان من الألبوم.
قد يهمك أيضا:
محامي عمرو دياب يكشف كذبة محمد رمضان ويرد على اتهاماته
حسن شاكوش يطرح "أمي العزيزة" قريبا
كانت هذه تفاصيل خبر موسيقار يهاجم عمرو دياب ويعتبره "موجة ستنتهي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.