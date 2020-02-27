وفاة جدة راندا البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الفنانة راندا البحيري عن وفاة جدتها "روض حسن"، من خلال حسابها بموقع "انستجرام". وكتبت "راندا": "البقاء لله إن لله وإن إليه راجعون جدتي روض حسن في ذمة الله، ربنا يجمعنا بيكي على خير حبيبتي". وانضمت راندا البحيري مؤخرًا إلى فريق عمل مسلسل "ولاد الغلابة"، بطولة سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وريكو وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف، تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي. وأوشكت البحيري على الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615"، بطولة محمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسي وأحمد عزمي وهاجر الشرنوبي وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.

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