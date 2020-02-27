فيديو.. موقف محرج لـ"رغدة " على الهواء بسبب زواج نيللي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة رغدة للخبير السياحي عز الدين بركات زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، إن الفنانة نيللي زوجته الأولى تُشيد به كثيرًا، لذا فهي تثق إنه سينفذ وعده لها بشأن إعادة مقتنيات أحمد زكي، إذ قالت: "معلوماتي عنك من أيام مدام نيللي الحقيقة إنك رجل قد كلمتك"، موضحة: "نيللي كانت زوجته الأولانية".

فرد عليها "عز الدين بركات"، نيللي لم تكن زوجتي، موضحًا: "نيللي كانت زوجة أخويا"، فتداركت الموقف: "أنا أسفة".

Advertisements

جاء ذلك خلال لقاء لرغدة ضمن برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى، وأجرى الخبير السياحي عز الدين بركات مداخلة هاتفية من لندن، للحديث عن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي.

وتزوجت الفنانة نيللي من رجل الأعمال خالد بركات، وسافرت معه إلى لندن ولكنها انفصلت عنه بعد عامين من الزواج.