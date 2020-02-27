دبحت نفسي".. شيرين عبد الوهاب تعتذر عن "عوانس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اعتذرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، من جديد، عن كلمة "عوانس"، التي قالتها في حفلها الثاني ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت شيرين في لقاء تليفزيوني لبرنامج the insider، لما قُلت كلمة عوانس وزعلت الناس، أنا دبحت نفسي، مش من مهما عليت ومهما كنت فنانة كبيرة، إني أجرح حد أو أي فئة خلقها ربنا على وجه الأرض".

وتابعت: "زي ما أنا ماحبش حد يأذيني بالكلام، أنا كمان ماينفعش أسبب أذى لحد بالكلام".

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد أثارت غضب النساء في حفلها الغنائي بالسعودية في نوفمبر الماضي، حينما قالت: "الستات اللي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة، عوانس".