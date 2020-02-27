محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
اعتذرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، من جديد، عن كلمة "عوانس"، التي قالتها في حفلها الثاني ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقالت شيرين في لقاء تليفزيوني لبرنامج the insider، لما قُلت كلمة عوانس وزعلت الناس، أنا دبحت نفسي، مش من مهما عليت ومهما كنت فنانة كبيرة، إني أجرح حد أو أي فئة خلقها ربنا على وجه الأرض".
وتابعت: "زي ما أنا ماحبش حد يأذيني بالكلام، أنا كمان ماينفعش أسبب أذى لحد بالكلام".
وكانت شيرين عبدالوهاب، قد أثارت غضب النساء في حفلها الغنائي بالسعودية في نوفمبر الماضي، حينما قالت: "الستات اللي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة، عوانس".
كانت هذه تفاصيل خبر دبحت نفسي".. شيرين عبد الوهاب تعتذر عن "عوانس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.