ركين سعد بصحبة والدتها.. والجمهور: "صورة طبق الأصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة الأردنية ركين سعد، والدتها، بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لأروع أم، حبيبة قلبي القمر، العمر كلو يا حياتي إنتِ، عيد سعيد يا أمي".

بينما علق عدد من جمهور "ركين" على الشبه الكبير الذي يجمع بين الفنانة الأردنية ووالدتها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "سبحان الله صورة طبق الأصل"، و"نسخ ولصق"، و"قمرات"، و"تشبهك تماما"، و"كتير بتشبهيها"، وغيرها.

يذكر أن ركين سعد، تشارك في بطولة فيلم "العارف"، المقرر عرضه بالسينمات في موسم عيد الفطر القادم، وهو من بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي.