"مش عاوزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي".. شيرين رضا تثير الجدل بين جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مقابلة تليفزيونية مع برنامج "أراب وود"، قالت الفنانة شيرين رضا، إن لديها العديد من العلاقات، متابعة: "كفاية بالنسبة لي".

وأضافت: "أنا مش عاوزة واحد يجي ينام جنبي في السرير ويبقى اسمه جوزي".

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التصريح أثار الجدل حول "شيرين"، فبعض التعليقات على الصفحة الرسمية للبرنامج، تحدثت عن كونها حرة في قراراتها، وكانت بعض التعليقات: "هي حرة في حياتها"، و"مش عاوزة تتجوز وعاوزة حياتها تفضل مستقرة.. هي حرة"، و"والله حقها".

بينما جاءت بعض التعليقات على النحو التالي: "إنتوا بتقولوا إيه؟"، و"إنتِ مش تستاهلي حد"، "عايشة ثقافة الدول الأوروبية"، وغيرها.

شيرين رضا تشارك في بطولة فيلم "رأس السنة"، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية، وهو من بطولة إياد نصار.