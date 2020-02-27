تراند اليوم : فيديو| ممثل شهير يكشف لجوءه إلى طبيب نفسي: "هذا ما تعهد به لي"



كشف الممثل السوري، قصي خولي عن لجوئه إلى طبيب نفسي، قائلاً إنه تعامل معه وكأنه لا يعرفه وأبلغه بأنه يلتزم بالقسم الذي يقضي بالحفاظ على سرية المرضى.

وأضاف لبرنامج "دبي كروز" على قناة "دبي": "اللجوء لطبيب نفسي أمر مخيف في الكثير من الأحيان"، موضحًا أن الخوف يكمن في الحكي وإخراج معلومات سرية.

وتابع: "الطبيب اللي كان معي اتعامل معايا إني بالنسبة ليه ما بيعرفني إطلاقًا وأول ما بيحكي معي قالي أنا قاسم قسم مهنتي ويفترض علي السرية المطلقة وعشان هيك بصير بصارحه بكتير أشياء وأفادني كثيرًا بالطبع".

وألمح "قصي" إلى أنه لجأ للطبيب النفسي بسبب زوجته وأم ابنه التونسية مديحة الحمدني؛ إذ قال: "بعرض مشكلة وبيقولي كويس إنك حكيتها عشان نص علاج المشكلة إنك تحكيها".

وفي سياق آخر، قال "قصي" إنه عانى من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وأضاف ان كل الأشخاص يعانون من المشاكل وانه لم يسع يوماً إلى معرفة مصدر الهجوم وأن بعض الناس يجردون الفنان من إنسانيته عند انتقاده والتحدث عنه.

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ويأتي هذا بعد الضجة التي أحدثها بما أعلنه عن زوجته وابنه حيث أشار إلى أنه لم يعلن زواجه في وقت سابق لأن حياته الخاصة ملك له.

واعتبر أن وجود الطفل عامل استقرار في العلاقة الزوجية. ورد على سؤال عما قد يحدث للأخير في حال حدوث الانفصال بينه وبين زوجته، قائلاً: "ان شاء الله ابني ما بيبعد عن عيني ثانية"، لافتاً إلى أنه يتعامل مع غيرة زوجته بالتطنيش.