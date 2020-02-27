اليوم.. عرض الفيلم الوثائقي " يا عمري " بتونس

يُعرض اليوم الفيلم الوثائقي "يا عمري" في تمام الساعة السادسة والنصف بالمكتبة السينمائية التونسية التابعة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس.

تدور أحداث الفيلم عن جده المخرج والتى تخطت المئة عام ليرصد أحداث هجرتها من لبنان إلي البرازيل وقصص

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حبها التي عاشتها عبر السنوات، الفيلم من كتابة وإخراج هادي زكاك ومن إنتاج شركة زاك فيلم.

يذكر أن الفيلم شارك في عدة مهرجانات سينمائية وفاز بالكثير من الجوائز من بينهم جائزة

لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، الجائزة الفضية من مهرجان جنيف للفيلم الشرقي، جائزة الاستحقاق من مهرجان أفلام وثائقية بلا حدود بالولايات المتحدة الأمريكية. شارك الفيلم في مهرجانات أخرى من بينهم أيام بيروت السينمائي 2017، مهرجان أيام القاهرة السينمائي، أيام فلسطين السينمائي وغيرهم الكثير من المهرجانات الدولية والعربية.