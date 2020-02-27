يُعرض اليوم الفيلم الوثائقي "يا عمري" في تمام الساعة السادسة والنصف بالمكتبة السينمائية التونسية التابعة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس.
تدور أحداث الفيلم عن جده المخرج والتى تخطت المئة عام ليرصد أحداث هجرتها من لبنان إلي البرازيل وقصص
يذكر أن الفيلم شارك في عدة مهرجانات سينمائية وفاز بالكثير من الجوائز من بينهم جائزةلجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، الجائزة الفضية من مهرجان جنيف للفيلم الشرقي، جائزة الاستحقاق من مهرجان أفلام وثائقية بلا حدود بالولايات المتحدة الأمريكية. شارك الفيلم في مهرجانات أخرى من بينهم أيام بيروت السينمائي 2017، مهرجان أيام القاهرة السينمائي، أيام فلسطين السينمائي وغيرهم الكثير من المهرجانات الدولية والعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. عرض الفيلم الوثائقي " يا عمري " بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.