فيديو..أغنية "زي ماانتي" الأعلى مشاهدة في ألبوم عمرو دياب الجديد

حققت أغنية "زي ماانتي" للهضبة عمرو دياب، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناة دياب الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع:نادر حمدي، وتكون هي الأعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم.
ضم الألبوم 16 أغنية من بينهم 12 أغنية جديدة من بينهم"سهران، زي ماانتي، هايعيش يفتكرني، مكانك في قلبي، مهرجان، روح، جامدة، جميلة"، و 4 أغاني قد سبق وطرحهم أواخر العام الماضي وهم "يوم تلات، أول يوم في البعد، بحبه، قدام مرايتها".
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