فيديو..أغنية "زي ماانتي" الأعلى مشاهدة في ألبوم عمرو دياب الجديد

حققت أغنية "زي ماانتي" للهضبة عمرو دياب، أكثر من 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناة دياب الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع:نادر حمدي، وتكون هي الأعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم.

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ضم الألبوم 16 أغنية من بينهم 12 أغنية جديدة من بينهم

"سهران، زي ماانتي، هايعيش يفتكرني، مكانك في قلبي، مهرجان، روح، جامدة، جميلة"، و 4 أغاني قد سبق وطرحهم أواخر العام الماضي وهم "يوم تلات، أول يوم في البعد، بحبه، قدام مرايتها".