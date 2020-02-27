قبل أسبوع من إقامته.. نفاد تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "هوليجرام"

تشهد الأوبرا المصرية حدث فريد من نوعه على مسرحها، وذلك من خلال حفل غنائي لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية "هوليوجرام" الذي يقام للمرة الأولى في مصر.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة

الموافق 6 مارس، على المسرح الكبير في تمام الساعة الـ 8 مساءً، مع باقة غنائية ذهبية لكوكب الشرق بصوت مطربتي الأوبرا مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وتم نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها.

يذكر أن "هوليجرام" تم استخدامها، للمرة الأولى، في حفل غنائي لأم كلثوم في دبي، ولاقى حضورًا وإقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وتتمثل التقنية في تجسيم أقرب للحقيقة لصورة أم كلثوم على المسرح.