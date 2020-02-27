اليوم.. عرض الفيلم الوثائقي "توب العيرة" بتونس

يعرض اليوم الفيلم الوثائقي "توب العيرة" للمخرجة لين الفيصل بالمكتبة السينمائية التونسية التابع للمركز الوطني للسينما والصورة بتونس في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
تدور أحداث الفيلم عن ثلاث نساء من أجيال متعاقبة وهن الجدة ذات الـ80 عامًا، ابنتها صاحبة الـ50 عامًا والحفيدة المراهقة، يضطرون جميعًا للهجرة من سوريا
يذكر أن فيلم "توب العيرة" شارك في عدة مهرجانات دولية من بينهم مهرجان لندن الدولي لصناع الأفلامونافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي، فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان طريق الحرير السينمائي في أيرلندا، كما حصل على تنويه خاص في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، مهرجان الفيلم العربي بروترودام، كما شارك في عدد من المهرجانات في الوطن العربي من بينهم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمصر، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان وغيرهم الكثير من المهرجانات في مختلف دول العالم.
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